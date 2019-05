Royal Mail snijdt in dividend

Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: dividend

LONDEN (AFN) - Het Britse post- en pakketbedrijf Royal Mail snijdt flink in zijn winstuitkering aan aandeelhouders. Ook kondigde het bedrijf woensdag in een handelsbericht aan de komende jaren flink te gaan investeren, om de activiteiten een zetje in de rug te geven.

Het dividend wordt voor het gebroken boekjaar 2019/2020 teruggebracht naar 15 pence per aandeel. In het jaar 2018/2019 was dat nog 25 pence per aandeel. Royal Mail pompt verder de komende vijf jaar 1,8 miljard pond, omgerekend bijna 2,1 miljard euro, in zijn postdiensten in Groot-Brittannië.

Voor het huidige boekjaar mikt Royal Mail op een aangepaste operationele winst in een bandbreedte van 300 miljoen pond tot 340 miljoen pond. Dat is veel lager dan de 411 miljoen pond die werd behaald in het vorige boekjaar, dat eind maart eindigde. De omzet kwam uit op 10,6 miljard pond.