'België wil miljoenen van AB InBev'

LEUVEN (AFN/BELGA) - De Belgische overheid wil dat bierbrouwer AB InBev ruim 30 miljoen euro aan belastingen betaalt. Dat schrijven Belgische media. AB InBev had een deal met de belastingdienst in het land, waardoor zijn dochteronderneming Ampar minder belasting hoefde te betalen.

Ampar is een centrale inkoopdienst voor alle materialen die de brouwer wereldwijd nodig had. AB InBev betaalde door de afspraak geen belasting over 80 procent van de winst van die dochter. Via twee rechtszaken over de eerste twee jaar van het bestaan van Anpar wil de Bijzondere Belastinginspectie nu miljoenen terugvorderen.