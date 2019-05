'Aannemers draaien op voor herstel brug A9'

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Aannemers VolkerWessels en Boskalis draaien op voor de herstelwerkzaamheden aan de Betlembrug in de A9 over het Amsterdam-Rijnkanaal. Uit een brief van minister Van Nieuwenhuizen blijkt dat de bodem 'onverwacht' en 'uniek' is vervormd, waardoor de brug, die pas twee jaar oud is, langzaam verschuift. Dat meldt De Telegraaf.

De herstelkosten komen voor rekening van de aannemers, zo stelt de minister. De Tweede Kamer spreekt woensdag over het project. Er wordt voortdurend gecontroleerd of de brug nog wel veilig is.

Bronnen rondom het project stellen dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat de kosten bij de aannemers terecht zullen komen. De beursgenoteerde aannemers VolkerWessels en Boskalis hebben richting de markt nog niet eerder niet gerept over de extra kosten van het project. "Er is inmiddels een technische oplossing beschikbaar die in constructief overleg met Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De materiële schade is beperkt en verzekerd", zegt een woordvoerder van Boskalis. Rijkswaterstaat was niet bereikbaar voor commentaar.