Handelszorgen drukken Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten. Het sentiment werd beïnvloed door opmerkingen van president Donald Trump dat hij niet tevreden was over de laatste onderhandelingen met China over de onderlinge handel. Ook verwerkten beleggers uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën, die aangaf dat staal- en aluminiumtarieven voor China blijven gelden.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 24.834,41 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2724,44 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7378,46 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin deed zijn uitspraken voor een Senaatscommissie. Recent zei hij nog dat de Amerikaanse importheffingen op Chinees staal waren opgeschort, nadat beide landen vooruitgang boekte bij handelsbesprekingen. Maar dat waren andere tarieven. ,,Als het gaat om China, blijven de staal- en aluminiumtarieven van kracht. Die waren geen onderdeel van onze discussies'', aldus Mnuchin.

Opmerkingen

Staalconcerns als AK Steel en US Steel dikten op de beurs tot 2,2 procent aan na Mnuchins opmerkingen. Amerikaanse autofabrikanten kwamen in beweging na de bekendmaking door China dat per 1 juli de importheffingen op auto's worden verlaagd van 25 naar 15 procent. General Motors (GM), Ford Motor en Fiat Chrysler stegen tot 1,3 procent. Tesla ging na kritiek op de Model 3 evenwel 3,3 procent onderuit.

Warenhuisketen Kohl's ging 7,4 procent omlaag. Het bedrijf had wel beter dan verwachte kwartaalcijfers en verhoogde ook de verwachtingen voor heel het jaar, maar verwacht meer tegenwind in de tweede jaarhelft.

Vertrek

Concurrent J.C. Penney daalde 6 procent. Beleggers waren niet blij dat topman Marvin Ellison zijn vertrek aankondigde om doe-het-zelfketen Lowe's (min 1,9 procent) te gaan leiden.

Verder werd met een schuin oog gekeken naar topman Mark Zuckerberg van Facebook, die verschijnt in het Europees Parlement. In een verklaring bood hij opnieuw excuses aan voor de rol van zijn bedrijf in het misbruik van privégegevens van gebruikers in het schandaal rond Cambridge Analytica. Facebook verloor 0,4 procent.

De euro was 1,1782 dollar waard, evenveel als aan het einde van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 72,13 dollar. Brentolie werd juist 0,2 procent duurder en ging voor 79,36 dollar per vat van de hand.