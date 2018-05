Nieuwe termijn voor commissaris Royal Delft

Gepubliceerd op | Views: 134

DELFT (AFN) - Yvonne van Oort is herbenoemd als commissaris van aardewerkproducent Royal Delft. Dat gebeurde tijdens de aandeelhoudersvergadering. Van Oort blijft nu nog twee jaar aan als toezichthouder. Ze vervult die rol sinds 2011.

De aandeelhouders stemden ook in met een investering in vastgoed die het bedrijf vorige maand aankondigde. Een deel van de opbrengst uit de verkoop van BK Cookware en Van Kempen & Begeer, 7 miljoen euro, steekt Royal Delft in onder meer een bedrijfspand in Utrecht en appartementen en een winkelpand in Haarlem.

Ook alle andere stempunten werden goedgekeurd.