AMSTERDAM (AFN) - Kaartenmaker HERE is een samenwerking aangegaan met branchegenoten NavInfo uit China en Pioneer-dochter IPC uit Japan. Ook de Zuid-Koreaanse telecomaanbieder SK Telecom treedt toe tot de zogeheten OneMap Alliance. Dat samenwerkingsverband wil geografische informatie voor zelfrijdende auto's op een ,,uniforme en dynamische'' manier aanbieden, zodat alle bedrijven dezelfde methodiek volgen.

De methode die de bedrijven gekozen hebben is die van HERE's HD Live Map. Vanaf 2020 moeten de wegen van de wereld in dat formaat beschikbaar zijn. De alliantie staat open voor meer leden.

TomTom-concurrent HERE is eigendom van automakers Audi, BMW en Daimler, auto-onderdelenmakers Continental en Bosch en chipfabrikant Intel. Het bedrijf is voortgekomen uit de kaartentak van het Finse technologieconcern Nokia.