Europese beurzen verder in groen

Gepubliceerd op | Views: 611 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden dinsdagmiddag overwegend in de plus. Beleggers hadden weinig richtinggevend nieuws om op te kauwen. Op het Damrak had KPN last van een adviesverlaging en werd de splitsing van Altice verwerkt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 0,4 procent hoger op 572,34 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde verzekeraar Aegon ex-dividend. De MidKap klom 0,8 procent tot 813,05 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stonden 0,1 tot 0,9 procent in de plus.

Telecomconcern KPN verloor 0,7 procent in de AEX na een adviesverlaging door de Amerikaanse bank Goldman Sachs. De banken ABN AMRO en ING behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 2,1 en 1,6 procent.

Afsplitsing

Kabel- en telecomconcern Altice noteerde op 2,36 euro na verwerking van de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA. De aandeelhouders van Altice NV ontvangen door de afsplitsing aandelen Altice USA, die genoteerd staan op de Amerikaanse beurs.

Shell leverde 0,7 procent in. Een milieuresolutie haalde het niet op de aandeelhoudersvergadering van het olie- en gasconcern. Aandeelhouders keurden ook een nieuw beloningsbeleid voor de top van het bedrijf goed.

Onderaan

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI aan kop met een plus van 4,8 procent. Metalenspecialist AMG stond onderaan met een min van 1,2 procent.

ThyssenKrupp ging in Frankfurt ruim 7 procent omhoog. Activistisch investeerder Elliott zou bij het Duitse staal- en industrieconcern in zijn gestapt en onder meer af willen van topman Heinrich Hiesinger.

Koerssprong

In Oslo maakte Norwegian Air een koerssprong van 7 procent. Beleggers reageerden op de berichten in de Spaanse media dat de Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG werkt aan een nieuw overnamebod op de Noorse luchtvaartmaatschappij, na twee verworpen overnamevoorstellen.

De Europese autobouwers waren in trek na een verlaging van de importheffingen door China van 25 naar 15 procent. Vooral makers van luxere auto's zullen profiteren van de lagere tarieven. BMW en Daimler stegen in Frankfurt tot 2,7 procent. PSA Peugeot Citroën en Renault wonnen in Parijs tot 1,1 procent.

Goede zaken

De Franse telecombedrijven deden eveneens goede zaken. Orange en Bouygues stegen rond de 4 procent. Volgens Sébastien Soriano, hoofd van de nationale telecomwaakhond Arcep, is de Franse overheid minder fel gekant tegen overnames in de telecomsector.

De euro was 1,1783 dollar waard, tegen 1,1760 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 72,30 dollar. Brentolie klom 1 procent tot 79,98 dollar per vat.