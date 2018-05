Wall Street zet stijgende lijn voort

Gepubliceerd op | Views: 40

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger geopend. Daarmee borduren de graadmeters voort op de plussen van een dag eerder. Het sentiment blijft positief door de afnemende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De toonaangevende Dow-Jonesindex ging kort na de opening 0,2 procent omhoog naar 25.061 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2741 punten en de Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij tot 7430 punten.

Warenhuisketen Kohl's ging 2,4 procent omlaag ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor heel het jaar.

Concurrent J.C. Penney daalde 5,2 procent. Beleggers waren niet blij dat topman Marvin Ellison zijn vertrek aankondigde om doe-het-zelfketen Lowe's (plus 2,7 procent) te gaan leiden.