'Wall Street op koers voor hogere opening'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag met kleine koerswinsten te openen, waarmee wordt voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Het sentiment blijft positief door de afnemende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Naar verwachting komen Amerikaanse autofabrikanten zoals General Motors (GM), Ford Motor, Fiat Chrysler en Tesla in beweging na de bekendmaking door China dat per 1 juli de importheffingen op auto's worden verlaagd van 25 naar 15 procent.

Daarnaast erkende Tesla-topman Elon Musk dat er een remkwestie speelt bij de Model 3 en dat binnen een paar dagen een software-update gereed is waarmee de problemen opgelost kunnen worden. Uit een test van automagazine Consumer Reports kwam naar voren dat de remweg van de Model 3 langer was dan bijvoorbeeld die van een pick-uptruck. Het magazine zou om die reden het instapmodel van Tesla niet bij zijn lezers aanbevelen.

Zuckerberg

Verder zal met een schuin oog worden gekeken naar topman Mark Zuckerberg van Facebook die later op de dag verschijnt in het Europees Parlement. In een verklaring vooraf bood hij opnieuw excuses aan voor de rol van zijn bedrijf in het misbruik van privégegevens van gebruikers in het schandaal rond Cambridge Analytica.

Warenhuisketen Kohl's staat voorbeurs op een stevige winst, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de verwachtingen voor het hele jaar. Huizenbouwer Toll Brothers opende eveneens de boeken, net als onder meer de verkoper van auto-onderdelen Advance Auto Parts.

Altice

Altice USA kan ook op aandacht rekenen. Het Amerikaanse onderdeel is sinds dinsdag formeel afgesplitst van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice.

Softwareproducent Adobe Systems maakte bekend het e-commercebedrijf Magento over te nemen voor bijna 1,7 miljard dollar. Daarnaast kondigde het concern achter het populaire softwareprogramma Photoshop een nieuw aandeleninkoopprogramma van 8 miljard dollar aan. Chipproducent Micron Technology, dat maandag al flink steeg na een verhoging van de verwachtingen, liet nabeurs weten voor 10 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen.

Leeg

Net als op maandag is de macro-economische agenda nagenoeg leeg.

De Dow-Jonesindex sloot maandag met een winst van 1,2 procent op 25.013,29 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2733,01 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 7394,04 punten.