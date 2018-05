Klimaatresolutie Shell sneuvelt

Gepubliceerd op | Views: 585

DEN HAAG (AFN) - Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Shell heeft een resolutie afgewezen waarin het olie- en gasconcern strengere milieudoelstellingen wordt opgelegd. Actiegroep Follow This vroeg in het voorstel om concrete maatstaven waarop Shell zijn doelstellingen baseert. Van alle uitgebrachte stemmen was bijna 95 procent tegen.

Het bestuur van Shell adviseerde aandeelhouders met klem tegen de resolutie te stemmen. Volgens topman Ben van Beurden is de nieuwe maatregel onnodig, omdat Shell al zelf veel doet voor de overstap op milieuvriendelijke energiebronnen. Zo wil Shell zijn zogeheten CO2-voetafdruk halveren voor 2050.

Daarnaast vindt de directie dat de resolutie het bedrijf te veel beperkingen zou opleggen. Bestuurders zouden daardoor niet goed kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de industrie.

Eerder op de dag stemden beleggers al in met het beloningsbeleid voor de directie. In de aanloop naar de algemene aandeelhoudersvergadering klonk er nog kritiek op de beloning voor onder meer topman Ben van Beurden, die in totaal 8,9 miljoen euro krijgt overgemaakt inclusief aandelen en pensioen. ISS, een grote adviseur voor aandeelhouders, was onder meer kritisch over het beleid van Shell op vlak van veiligheid.