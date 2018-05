Brussel waarschuwt Italianen opnieuw

Gepubliceerd op | Views: 547

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Europese Commissie heeft de nieuwe Italiaanse regering opnieuw gewaarschuwd voor grote afwijkingen in de begroting. Volgens commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) moet de nieuwe regering een ,,redelijke budgettaire politiek voeren", zei hij tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

De populistische M5S (Vijfsterrenbeweging) en de rechts-populistische Lega bereikten onlangs een akkoord over een coalitie. Van de beoogde premier Guiseppe Conte, een politieke debutant, wordt verwacht dat hij een eurosceptisch beleid zal voeren. De coalitie wordt wegens haar plannen met geld te gaan smijten en ook de belastingen te verlagen, door critici ook al 'de schuldencoalitie' genoemd. De twee partijen willen geen bezuinigingen meer, ondanks dat Italië al een torenhoge staatsschuld heeft.

Dombrovskis benadrukte dat de commissie zich in principe niet mengt in de nationale politiek van de lidstaten ,,We kunnen hen alleen maar adviseren om op koers te blijven in termen van economisch en financieel beleid, de groei te stimuleren met hervormingen en het begrotingstekort onder controle te houden", zei hij.