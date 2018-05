Vrouw krijgt leiding over beurs New York

Gepubliceerd op | Views: 303

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De New York Stock Exchange (NYSE) heeft Stacey Cunningham benoemd tot nieuwe voorzitter. Daarmee krijgt voor het eerst in het 226-jarige bestaan van de aandelenbeurs een vrouw alleen de leiding over het bedrijf. In 2002 ging Catherine Kinney als vrouw Cunningham wel voor, maar ze bekleedde die functie destijds samen met een ander.

De 43-jarige Cunningham begon in de jaren negentig als handelaar op de handelsvloer van de NYSE. Voor haar promotie tot voorzitter was ze operationeel bestuurder bij de beurs. Cunningham is de opvolgster van Tom Farley, die volgens The Wall Street Journal aan de slag gaat bij een in fintech gespecialiseerde investeerder.