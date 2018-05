Gepubliceerd op | Views: 909 | Onderwerpen: advies, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize kan in de Verenigde Staten op termijn last krijgen van de deal tussen de Amerikaanse branchegenoot Kroger en de Britse onlinesuper Ocado. Reden voor beleggingsadviseur Raymond James om het advies op het aandeel Ahold Delhaize te verlagen.

Volgens de kenners is de Kroger-Ocado-deal op middellange termijn een mogelijke bedreiging voor Ahold Delhaize. Vooral op het gebied van thuisbezorgen van boodschappen kan Kroger met het samengaan van de bedrijven de nodige stappen zetten. Ze wijzen ook op de overeenkomst die onlinegigant Amazon eerder sloot met Whole Foods. De overlap tussen de supermarkten van Ahold Delhaize met Kroger is groter dan de overlap met Whole Foods, zo schrijven de kenners.

Sowieso zijn grootgrutters meer en meer gespitst op online dienstverlening. De Raymond James-analisten wijzen ook op Walmart dat ook fors investeert in zijn onlinedivisie.

Raymond James verlaagde het advies op Ahold Delhaize van strong buy naar outperform. Het koersdoel bleef ongewijzigd op 23 euro. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde dinsdag in de openingsminuten 0,3 procent lager op 19,65 euro.