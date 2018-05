'Nieuwkomers betaalmarkt langer buitenspel'

Gepubliceerd op | Views: 305

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse nieuwkomers op de betaalmarkt zullen langer moeten wachten op een vergunning. Wetgeving om de concurrentie te bevorderen loopt opnieuw vertraging op en er is discussie over welke toezichthouder straks de naleving moet gaan controleren, schrijft het Financieele Dagblad.

Door de vertraging worden Nederlandse fintechs verder op achterstand gezet ten opzichte van partijen EU-lidstaten waar de Europese richtlijn PSD2 al wel in nationale regels is omgezet. Nieuwe partijen uit deze landen kunnen in theorie in Nederland aan de slag.

De richtlijn had al in januari in wetgeving moeten zijn omgezet, maar nu wordt ook de deadline van 'voorjaar 2018' niet gehaald, aldus de krant op basis van ingewijden.