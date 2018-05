Japanse beurs eindigt licht lager

Gepubliceerd op | Views: 198 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is dinsdag licht lager geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de recente opmars. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke beurzen in Hongkong en Zuid-Korea gesloten bleven vanwege nationale feestdagen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de min op 22.960,34 punten. Een dag eerder doorbraak de hoofdindex voor het eerst sinds begin februari de psychologische grens van 23.000 punten. Vooral de Japanse financiële aandelen werden van de hand gedaan door een daling van de Amerikaanse obligatierentes. Robotmaker Fanuc en retailer Fast Retailing, twee zwaargewichten in de index, stegen 0,9 en 0,6 procent.

Sony zakte 2 procent. Het Japanse entertainment- en technologieconcern neemt voor zo'n 2 miljard dollar het belang van 60 procent in muziekmaatschappij EMI over van het consortium onder leiding van Mubadala Investment. Sony zelf heeft al circa een derde van de aandelen EMI in handen.

De beurs in Shanghai verloor 0,5 procent. Een dag eerder werd nog positief gereageerd op de pauze in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,7 procent in.