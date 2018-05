Adobe op overnamepad bij e-commerce

Gepubliceerd op | Views: 37

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe Systems neemt voor bijna 1,7 miljard dollar het e-commercebedrijf Magento over om zo beter de strijd aan te kunnen gaan op het gebied van online winkelen met rivalen als Salesforce en Oracle. Daarnaast kondigde het concern achter het populaire softwareprogramma Photoshop een nieuw aandeleninkoopprogramma van 8 miljard dollar aan.

Adobe verwacht de overname van Magento in de loop van dit jaar af te kunnen ronden. Het is de op twee na grootste aankoop door Adobe ooit. Door de acquisitie breidt Adobe zijn dienstverlening in e-commerce uit, bijvoorbeeld rond het opzetten van websites voor internetverkoop. Magento werd in 2015 verkocht door webwinkelreus eBay en werd sindsdien gesteund door investeerder Permira.

Het aandeleninkoopprogramma van Adobe loopt tot en met het boekjaar 2021 en is een uitbreiding van het bestaande programma van 2,5 miljard dollar dat volgend jaar afloopt. De inkoop zal worden gefinancierd uit de toekomstige kasstroom.