ASMI mag gewoon eigen aandelen inkopen

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van ASM International (ASMI) hebben maandag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ingestemd met alle agendapunten. Ook de gebruikelijke machtiging aan het bestuur om eigen aandelen in te kopen werd goedgekeurd, ondanks de vooraf aangekondigde tegenstem van de kritische aandeelhouder Eminence Capital.

Eminence stemde eveneens tegen de décharge van zowel bestuur als commissarissen, maar vond daarbij evenmin voldoende medestanders om de voorstellen tegen te houden. Net als de machtiging tot de inkoop van aandelen ligt de décharge van de hoogste bestuurders en toezichthouders standaard ter stemming voor op de aandeelhoudersvergadering.

Door tegen te stemmen wilde Eminence, dat circa 10 procent van de aandelen bezit, zijn verzet tegen sommige strategische keuzes van ASMI onderstrepen. De grootaandeelhouder wil dat ASMI zijn belang van 39 procent in het Aziatische dochterbedrijf ASM Pacific Technology verkoopt.

Te groot

ASMI verkocht onlangs 5 procent, maar wil de rest van het belang houden omdat het een strategische waarde zou hebben. De opbrengst van 248 miljoen wil het bedrijf gebruiken om eigen aandelen in te kopen. Eminence vindt het resterende belang veel te groot en stelt bovendien dat een extra dividend veel meer in het belang van de aandeelhouders zijn dan een aandeleninkoop.

Op de vergadering werd op verzoek van Eminence een discussie gevoerd over het belang in ASM PT. De aandeelhouder herhaalde dat een volledige verkoop de beurswaarde van ASMI ten goede zou komen. Bestuursvoorzitter Chuck Del Prado legde evenwel uit dat het belang in ASM PT voor ASMI van grote betekenis is. Het versterkt bijvoorbeeld de onderhandelingspositie ten aanzien van grote klanten, aldus de topman.