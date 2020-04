Wall Street omhoog na herstel olieprijzen

Gepubliceerd op | Views: 255

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige plussen gesloten. Net als in Europa gaven de hogere olieprijzen het sentiment op Wall Street een duwtje in de rug. Beleggers verwerkten verder weer een reeks bedrijfscijfers. Onder meer Netflix en Snap openden de boeken.

De Dow-Jonesindex eindigde 2 procent hoger op 23.475,82 punten. De breed samengestelde S&P won 2,3 procent tot 2799,31 punten en techbeurs Nasdaq dikte 2,8 procent aan tot 8495,38 punten.

Oliereuzen als Chevron en ExxonMobil kregen er rond de 3 procent aan beurswaarde bij. Afgelopen tijd stond de oliesector nog zwaar onder druk, met fikse prijsdalingen door zowel de coronacrisis als een prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. Eerder deze week zakte de prijs van een vat Amerikaanse olie zelfs onder de nul. Maar inmiddels wordt deze olie verhandeld voor 13,92 dollar, goed voor een dagwinst van ruim 20 procent. Brentolie werd 7 procent duurder op 20,69 dollar per vat.

Netflix

Videostreamingdienst Netflix zag een forse groei van het aantal gebruikers die ook nog eens langer keken. Het Amerikaanse bedrijf kon daar door de sterke dollar echter maar beperkt van profiteren en moest ook kosten maken omdat het filmen van nieuwe producties stil ligt. Bovendien waarschuwde Netflix dat een deel van de nieuwe kijkers mogelijk weer afhaakt als de beperkende coronamaatregelen worden afgebouwd. Het aandeel zakte zo'n 3 procent.

Ook Snap, het moederbedrijf van chatapp Snapchat, zag het aantal gebruikers stijgen nu mensen thuis zitten en andere manieren zoeken om contact te houden met familie en vrienden. Beleggers waren bij dit bedrijf wel enthousiast en zetten Snap bijna 37 procent hoger

L Brands

Verder stond L Brands, het bedrijf achter Victoria's Secret, in de schijnwerpers. De koers zakte bijna 16 procent na een bericht dat investeerder Sycamore zich terugtrekt uit een grote deal. Sycamore zou eigenlijk een meerderheidsbelang van 55 procent nemen in het lingeriemodehuis, bekend van zijn modeshows met topmodellen.

De euro was 1,0818 dollar waard, tegen 1,0830 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.