Ondernemingsraad KLM 'verbijsterd' over bonus Franse topman

Dan leef je als RvC echt in een andere wereld. De maatschappij nu al nodig om overeind te blijven en 10 miljard aan steun nodig en dan wel een bonus doordrukken. Solidariteit werkt twee kanten op. Het zou niet meer dan normaal zijn dat er door de top een offer wordt gebracht. Lead by example. Ook al kan hij niets doen aan de pandemie en zou hij volgens prestatiecriteria prima gepresteerd hebben dit is ongepast. Op geen enkele wijze recht te praten.