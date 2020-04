'Air France-KLM gunt topman Smith dit jaar bonus'

Tja het is heel simpel, als bedrijven niet kunnen omvallen krijg je dit soort taferelen. De topmannen moeten ook de pijn voelen anders gaan ze gewoon op oude voet door.



Waarom zou je een bedrijf als KLM moeten redden? Alsof dan opeens niemand meer naar Amsterdam wil vliegen haha. Wat een gigantische onzin.



Het meest bizarre nog van dit hele gebeuren: Letterlijk ieder bedrijf wordt met miljarden gesteund. Maar de pensioenen van de werkende loonslaaf worden straks gewoon gekort.



Diezelfde pensioenen die bij stijgende beurzen amper winst maken en bij een kleine tegenslag gigantische verliezen.

Diezelfde pensioenen die zogenaamd niet risicovol mogen beleggen maar wel verplicht worden om negatieve rentes af te nemen.

Diezelfde pensioenen die houvast moesten bieden waarom de werknemer met veel minder loon genoegen moet nemen versus een ZZP´er.



En die oudjes kunnen nu niet eens gaan protesteren en opkomen voor hun pensioen want ze zijn een risicogroep!



Tenslotte: Ondanks alle steun zullen bedrijven de hand op de knip houden en voorlopig geen nieuwe werknemers aannemen en aflopende contracten niet verlengen. Uiteindelijk is ook hier de gewone man wederom de dupe.