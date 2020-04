Gepubliceerd op | Views: 672

ROTTERDAM (AFN) - De rechtbank in Rotterdam wil meer informatie hebben in de woekerpoliszaak tussen claimorganisatie Wakkerpolis en verzekeraar Nationale-Nederlanden. Dat volgt uit een tussenvonnis. Voordat de rechter verder kan beslissen, moet er meer duidelijkheid komen over de wijze waarop bepaalde kosten in rekening zijn gebracht bij tussentijdse beëindiging van polissen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om nieuwe stukken in te dienen.

Door de manier van in rekening brengen van de kosten zou tussentijdse beëindiging van de polis zeer nadelig kunnen zijn voor de opbouw van vermogen. Verzekeringnemers die tot 1 augustus 1999 een polis afsloten, konden met dat effect geen rekening houden, aldus de rechter.

Wakkerpolis en Nationale-Nederlanden krijgen komende tijd ook de kans om iets zeggen over de mogelijkheid om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Het gerechtshof in Den Haag heeft in een andere zaak van een claimstichting over beleggingsverzekeringen aangekondigd zulke vragen te gaan stellen.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht.