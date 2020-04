'Air France-KLM dichtbij 10 miljard euro noodsteun voor crisis'

Doe normaal. Natuurlijk betalen ze dat niet terug

Iedereen zeikt maar over de luchtvaart maar willen allemaal voor paar tientjes naar het Zuiden

Luchtvaart is een must. Je kunt de maatschappijen niet failliet laten gaan want dan staan alle vliegtuigen weg te rotten en mogen we allemaal met de auto naar het zuiden



Zeg het maar!!



Beste is nationaliseren en normale prijzen betalen voor het vliegen



Dus geen tientjes meer maar hondertjes



Kerosine belasten zoals de auto brandstof



En vluchten naar China moeten 10 keer zo duur worden

Dan is het zo afgelopen met die Chinese rommel die we importeren