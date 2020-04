'Air France-KLM dichtbij 10 miljard euro noodsteun voor crisis'

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Air France-KLM staat op het punt om met overheidsgaranties 10 miljard euro aan noodleningen te ontvangen. Daarbij zou de Franse overheid bereid zijn om garant te staan voor ruim 90 procent van de leningen aan Air France, wat meer is dan de aanvankelijk aangeboden garantie voor 70 procent. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Het luchtvaartconcern is al langer in gesprek over noodsteun. Het bedrag van 10 miljard euro is ook al vaker genoemd in mediaberichten. Het grootste deel van dat geld zou dan gaan naar Air France. De verhoogde garanties werden woensdag voor het eerst gemeld door de Franse krant La Tribune. Zowel de Franse overheid als Air France-KLM wilden geen commentaar geven op het nieuws.

Tegen de Franse Senaat onderstreepte niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc woensdag nogmaals dat de situatie momenteel uiterst kritiek is. Door de crisis staat het leeuwendeel van de vloot van Air France-KLM aan de grond. Het bedrijf gaat flink in de kosten en investeringen snijden om de situatie het hoofd te bieden. Als er geen financiële steun komt vreest het bedrijf binnen afzienbare tijd een geldtekort.