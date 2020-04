Groen licht voor fusiedeal Mylan en Pfizer

Gepubliceerd op | Views: 271

BRUSSEL (AFN/RTR) - De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord gegaan met de fusiedeal van farmaceut Mylan en branchegenoot Pfizer. Op sommige punten komt de concurrentie door de deal wel in het geding. Maar de partijen hebben aangeboden om bepaalde generieke geneesmiddelen van Mylan af te stoten.

Pfizer voegt Mylan samen met Upjohn, werd afgelopen zomer aangekondigd. Dat dochterbedrijf van Pfizer houdt zich bezig met generieke medicijnen, geneesmiddelen waar geen patent meer op rust. Die dochteronderneming wordt dan naar verwachting gelijk op eigen benen gezet.

De overname wordt volledig met aandelen gefinancierd waarbij de aandeelhouders van Mylan 43 procent van het gecombineerde bedrijf in handen krijgt. De nieuwe onderneming zou een jaaromzet van 19 miljard à 20 miljard dollar krijgen.

Voor Pfizer is de deal een oplossing voor enkele oudere, winstgevende medicijnen die niet meer als noodzakelijk voor de groei van het bedrijf worden gezien. Onder meer erectiepil Viagra en cholesterolmiddel Lipitor vallen daaronder. Mylan had al enige tijd lastig van dalende prijzen voor generieke prijzen en productieproblemen. Ook zat het bedrijf met de kwestie rond een vermeende deelname aan een kartel dat prijsafspraken maakte in de maag.