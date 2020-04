Betalingsbedrijf Ingenico voorziet fikse omzetdaling

Gepubliceerd op | Views: 414

PARIJS (AFN) - De Franse betalingsdienstverlener Ingenico is het eerste kwartaal verder gegroeid ondanks de coronacrisis. De branchegenoot van het Nederlandse Adyen voorziet voor het tweede kwartaal niettemin een fikse omzetdaling.

De kwartaalomzet dikte aan tot 642 miljoen euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. Op vergelijkbare basis, dus gecorrigeerd voor onder meer overnames, gingen de opbrengsten met 4 procent vooruit.

"Tot medio maart presteerden we zelfs boven verwachting, tot we de impact van de verspreiding van Covid-19 voelden wat leidde tot winkelsluitingen, reisstops en lockdowns", zegt topman Nicolas Huss, die zijn eerdere financiële verwachtingen heeft ingetrokken en in plaats daarvan voorlopig verschillende scenario's hanteert." Op basis van onze huidige analyse van de Covid-19-situatie verwachten we voor ons tweede kwartaal ongeveer 20 procent krimp."

Actieplan

Het bedrijf kwam niet met winstcijfers. Ingenico kondigde in maart al een actieplan aan om de kostenstructuur aan te passen, de winstgevendheid en kasstroom voor dit jaar te beschermen, zonder het groeiprofiel van het bedrijf en herstel op de langere termijn te belemmeren.

Worldline, bekend van zijn betaalautomaten en internetkassa's, kondigde eerder aan Ingenico over te nemen. Met de deal, die deels in aandelen wordt afgehandeld, zijn miljarden euro' s gemoeid. Hierdoor krijgt Adyen te maken met een grote concurrent. Samen worden Worldline en Ingenico naar eigen zeggen de op drie na grootste speler ter wereld op het vlak van betaaldiensten.