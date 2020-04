Coronacrisis raakt wereldwijde staalproductie

Gepubliceerd op | Views: 221

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie wordt geraakt door de coronacrisis. De productie lag in maart 6 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, komt naar voren uit cijfers van de internationale brancheorganisatie World Steel Association (Worldsteel).

De 64 bij Worldsteel aangesloten landen waren samen goed voor een productie van 147,1 miljoen ton staal. Meer dan de helft daarvan kwam uit China (79 miljoen ton). Dit land zag de productie met bijna 2 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder.

Ook in onder meer Japan, de Verenigde Staten en Duitsland werd minder staal geproduceerd. In Italië was zelfs sprake van een productiedaling van meer dan 40 procent. Van de belangrijke staalmarkten liet alleen Turkije in maart een kleine plus zien.