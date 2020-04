Nieuwe topman ABN AMRO kan aan de slag

Hoekstra is al weer bezig met bezuinigingen voor na de corona crisis. Belastingen nog verder omhoog, BTW naar 25-30%, extra milieu belastingen (met dank aan Timmer Frans) salarissen van alle ambtenaren bevriezen (maar niet van de EU), bezuinigingen op zorg, defensie en andere overheidsuitgaven. We krijgen weer 15 jaren van bezuinigingen en loze beloftes na deze corona crisis, zo van: na het zuur komt het zoet.....never dus. Consumentengedrag zal jaren in een depressie verkeren.