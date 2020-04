Bouwconcern BAM maakt 's werelds eerste elektrische wals

BAM is het nieuwe Tesla! Snel instappen voordat de raket is vertrokken.



Om de dag is hier wel een of ander succesverhaaltje over BAM. Een binnengehaalde opdracht, een uitspraak over voldoende liquiditeit of dit soort berichten over hoe innovatief het almachtige BAM wel niet is. Dan komen de cijfers en dan is het ineens weer huilen geblazen.