Consumentenvertrouwen eurozone flink omlaag

Tja ik had ook een ritje gemaakt en verkocht met mooie winst. Shell 11 gekocht, 15 verkocht, paar trackers. En nu voor 2e keer een paar putjes gekocht, maar het lijkt erop dat er nogal wat lieden zijn met een plaat voor de kop als het gaat om perspectief op bedrijfswinsten. Bericht Duitsland op Reuters nu ook weer: winkels wel open, maar weinig animo. Consumentenvertrouwen: overal door het putje. Logisch toch: nog nooit is de hele wereld in zo'n crisis geweest, dus het sentiment is wereldwijd diep gezakt. En we stonden echt op een top van de economie en beurzen. Niet door sterke stijging bedrijfswinsten maar door inkoop eigen aandelen vanwege lage rente. Wie denkt dan in godsnaam dat mensen de geldbuidel opentrekken komende tijd...Eerst 'kieken wat het wordt'. Auto, mobiel, huis, meubels: kan allemaal nog wel even mee. En een aanzienlijk deel voelt de pijn nu al in de buidel. Vroeg of laat gaat dat nog lagere koersen opleveren. Is het niet door lagere bedrijfswinsten dan wel door complete landen in de schuldproblemen. Dat is echt niet verdisconteerd in koersen lijkt mij, en over 6 mnd niet voorbij. Maar ja feiten zijn niet alles in de staatseconomie die het steeds meer wordt. Japanse taferelen met aankopen van miljarden aan trackers, het zou me niet verbazen. Anything it takes ...om de schulden naar de volgende generatie door te schuiven. Bizar!