Gepubliceerd op | Views: 669

AMSTERDAM (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica gaat maximaal 2.460.115 nieuwe aandelen uitgeven via een versnelde private plaatsing. Op basis van de slotkoers van het aandeel op 21 april zal de uitgifte bruto ruim 222 miljoen euro moeten opleveren. Volgens persbureau Bloomberg was het aanbod binnen een uur overschreven.

De stukken worden geplaatst bij internationale institutionele beleggers. Tot de publicatie van het resultaat is de handel in aandelen Aedifica in Amsterdam en Brussel opgeschort.

Het geld dat met de plaatsing van de aandelen wordt opgehaald wordt deels gebruikt voor een gedeeltelijke herfinanciering van de overname van Hoivatilat. Verder is het geld bedoeld om de schulden terug te brengen.

De "geconsolideerde schuldgraad" van Aedifica was eind vorig jaar 44 procent. Na de overname van Hoivatilat op 10 januari dit jaar, steeg de schuldgraad tot circa 55 procent. Bij een succesvolle transactie zou de schuldgraad dalen tot ongeveer 50 procent.