AT&T trekt verwachtingen in om coronacrisis

DALLAS (AFN/RTR) - Het Amerikaanse telecom- en mediaconcern AT&T trekt zijn financiële prognoses voor dit jaar in vanwege de coronacrisis. Het bedrijf voelde in het eerste kwartaal de impact van de crisis en de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan in zijn resultaten.

De totale omzet zakte naar 42,8 miljard dollar van 44,8 miljard dollar een jaar eerder. Bij de mediatak WarnerMedia kwamen de inkomsten uit advertenties onder druk te staan omdat live sportevenementen werden geschrapt vanwege het coronavirus. Daarnaast werd minder apparatuur voor draadloze communicatie verkocht. Wel nam het aantal mobiele klanten toe. De nettowinst kwam uit op 4,6 miljard dollar.

AT&T verklaarde dat er nog weinig zicht is op de gang van zaken in de rest van dit jaar, maar dat er voldoende vrije kasstroom is om dividend te betalen en schuld af te lossen.