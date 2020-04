Gepubliceerd op | Views: 647

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines gaat drastisch in de kosten snijden om de coronacrisis, die de luchtvaartsector hard raakt, het hoofd te kunnen bieden. De partner van Air France-KLM beloofde bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers de dagelijkse kosten in het lopende kwartaal met de helft terug te zullen brengen tot 50 miljoen dollar tegen 100 miljoen dollar nu.

Door de coronacrisis is de vraag naar vliegtuigtickets opgedroogd. Onder meer reisrestricties en lockdowns schoppen wereldwijd schema's van luchtvaartondernemingen in de war. Bij Delta blijven zeker 650 vliegtuigen noodgedwongen aan de grond, nadat de reiscapaciteit in het eerste kwartaal van het jaar met 85 procent terugviel.

Om de kosten te drukken is een vacaturestop ingesteld. Ook werden beloningen voor bestuurders geschrapt. Verder is ongeveer een derde van het personeel tijdelijk met verlof gestuurd, zonder doorbetaling van loon. Topman Ed Bastian sprak van ongekende tijden, waarbij de maatregelen om het virus in te dammen ongekende gevolgen hebben voor de vraag naar vliegreizen.

Verlies

Delta sloot de meetperiode af met een verlies van 0,51 dollar per aandeel, waar een jaar een eerder een plus van 0,96 dollar per aandeel werd geboekt. Het was het eerste verlies voor Delta in vijf jaar. De omzet in de meetperiode daalde met 18 procent tot 8,6 miljard dollar.

Delta heeft op eigen kracht 5,4 miljard dollar aan financiering geregeld om de crisis het hoofd te bieden. Dat bedrag is inclusief een lening van 3 miljard dollar en een overeenkomst voor de verkoop en het direct weer huren van toestellen die 1,2 miljard dollar in het laatje bracht.

Daarnaast ontvangt Delta ruim 5 dollar aan steun van de Amerikaanse overheid, onder meer voor salarisondersteuning. Als Delta zou willen kan het ook nog een lening afsluiten van 4,6 miljard dollar waarvoor de Staat dan garant staat.