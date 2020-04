'Voorzichtigheid bij cijfers Arcadis om corona'

Gepubliceerd op | Views: 541

AMSTERDAM (AFN) - Bij de cijfers van advies- en ingenieursbureau Arcadis over het eerste kwartaal is voorzichtigheid nodig vanwege de impact van de coronacrisis op het bedrijf. Dat meldde ING in een vooruitblik op de cijfers die Arcadis vrijdag publiceert.

Volgens ING zal Arcadis worden geraakt door de lockdown-maatregelen in China en Europa, waardoor de omzet zal dalen. ING is daarbij wat voorzichtiger dan de consensus die Arcadis heeft verzameld. De bank rekent op een omzetdaling met 5 procent, terwijl de consensus uitgaat van een afname met 1 procent.

ING stelt wel dat het bedrijf de juiste stappen heeft gezet om de marges te beschermen door kosten te verlagen. Arcadis maakte vorige maand bekend te stoppen met het inkopen van aandelen en het voorstel voor dividendbetaling in te trekken.

De bank blijft positief over Arcadis voor de langere termijn en na de crisis. Volgens de bank kan Arcadis met zijn sterke marktpositie, goede reputatie en klantrelaties prima presteren en profiteren van de overgang naar een groenere toekomst. Het advies is buy, met een koersdoel van 24 euro. Arcadis staat op de ING Benelux favorietenlijst. Het aandeel Arcadis noteerde woensdag omstreeks 12.15 uur een plus van 3,1 procent op 14,12 euro.