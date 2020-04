'Twijfels over continuïteit FNG na vertraging'

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - De impact van de coronacrisis op de resultaten van winkelbedrijf FNG zal fors en langdurig zijn. Dat schrijven kenners van ING in een reactie op het bericht dat het bedrijf achter modeketens als Steps, Brantano en Miss Etam de publicatie van zijn jaarverslag uitstelt. Volgens ING kan de vertraging erop duiden dat bij de boekhouders twijfels zijn over de continuïteit van FNG.

Volgens de onderneming is het uitstel een gevolg van de coronacrisis. De pandemie heeft onder meer voor vertragingen bij de controle van de stukken gezorgd. Het jaarverslag zou eigenlijk op 28 april naar buiten komen en de aandeelhoudersvergadering stond gepland voor 29 mei. FNG heeft nog geen nieuwe data vastgesteld.

ING wijst erop dat de balans van de onderneming al onder druk stond. Eind 2018 was de schuldpositie van het bedrijf 167 miljoen euro. Daarbij komt dat vorig jaar 229 miljoen euro werd neergeteld voor de overname van Ellos Group.

ING denkt dat FNG in de overlevingsmodus zit. De bankkenners benadrukken ook dat er geen zicht is op herkapitalisering, die nodig is om in bedrijf te blijven.

ING houdt vooralsnog vast aan zijn koopadvies met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel FNG noteerde woensdag omstreeks 11.05 uur 2 procent hoger op 5,10 euro.