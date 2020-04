UniCredit zet 900 miljoen opzij voor schade coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 215

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank UniCredit zet 900 miljoen euro opzij om eventuele verliezen op leningen op te vangen door de coronacrisis. Als gevolg van de maatregelen in Italië en elders om de pandemie tegen te gaan, dreigen veel bedrijven en consumenten moeite te krijgen met het aflossen van leningen, ondanks steun van overheden.

De grootste bank van Italië volgt daarmee het voorbeeld van de grote Amerikaanse banken die vergelijkbare stappen hebben gezet. Het is de eerste grote bank in Europa die een dergelijke stroppenpot voor kredietverliezen door de coronacrisis opzet. UniCredit denkt dat de economie van de eurozone dit jaar met 13 procent zal krimpen. Italië behoort tot de zwaarst getroffen landen in Europa door de virusuitbraak.

Eerder deze maand werd nog bekend dat UniCredit de komende jaren 5200 banen gaat schrappen in zijn thuisland. Het gaat om banenreducties die de financieel dienstverlener al langer wil doorvoeren om efficiënter te worden.