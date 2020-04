Aedifica verbetert liquiditeitspositie

Gepubliceerd op | Views: 386

AMSTERDAM (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica heeft via een verlenging van eerder afgesloten overbruggingskredieten zijn liquiditeitspositie verbeterd. Dat is volgens KBC Securities het enige nieuwe aan de handelsupdate van de onderneming.

Volgens de kenners is er qua voorspellingen weinig veranderd ten opzichte van eerdere ramingen. Dat geldt dan voor het zogeheten EPRA-resultaat, de huurgelden voor het derde kwartaal dat liep tot eind maart en het betalingspatroon van de huurgelden die in de loop van april 2020 moeten worden betaald.

KBC wijst erop dat al het zorgvastgoed van Aedifica operationeel is. In Finland is bij sommige dagbestedingsonderdelen wel sprake van een lagere bezettingsgraad. Dat zal een geringe impact hebben op de resultaten.

De overbruggingskredieten van 150 miljoen pond en 300 miljoen euro werden met een jaar verlengd tot oktober 2021. Dit betekent volgens KBC dat de liquiditeitspositie van de onderneming aanzienlijk is verbeterd. Ook geeft het de onderneming wat meer flexibiliteit gelet op de herfinanciering met aandelen die volgens KBC noodzakelijk is.

KBC handhaafde zijn advies buy op Aedifica met een koersdoel van 125 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 10.35 uur 2,9 procent hoger op 93 euro.