'Kleinere kans op kapitaalverhoging Basic-Fit'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit heeft de afgelopen tijd stappen gezet om de uitstroom van kapitaal te minimaliseren. De stand van zaken wat betreft de huidige liquiditeitspositie geven hoop, aldus kenners van KBC Securities. Zij denken dat de kansen op een kapitaalverhoging van de sportscholenuitbater zijn afgenomen.

De marktvorsers rekenen, naar eigen zeggen op de achterkant van een bierviltje, voor dat Basic-Fit in het slechtste geval vijf maanden kan overbruggen. Dat is ongeveer tot het einde van augustus. In het beste scenario is er ruimte voor negen maanden, tot het einde van het jaar.

KBC merkt ook op dat de verwachting voor 2020 is ingetrokken. Die prognose stond op het minimaal openen van 150 clubs en een omzetgroei van meer dan 20 procent. "Geen verrassing dat de guidance is ingetrokken", aldus KBC dat een koopadvies op het aandeel hanteert.

Kredietlijnen

Ook ING (buy) wijst op het feit dat Basic-Fit zijn liquiditeit zeker heeft gesteld via kredietlijnen met zijn banken. "Het geeft enige opluchting in de liquiditeitszorgen", aldus de bank.

Basic-Fit stond woensdag omstreeks 09.40 uur 2,5 procent hoger op 18,34 euro.