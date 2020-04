AEX wint terrein na cijferregen

Crisis is voorbij, je mag weer kopen.



Olieprijs staat volgende week weer op 60 USD. Lockdown's ingetrokken. Horeca open en we gaan nu eindelijk eens lekker lang en ver weg op vakantie en vliegen business class (om een beetje afstand te houden).



Ik twijfel nog of ik een nieuwe Porsche, Landrover of een Maserati zal bestellen.



Het is jammer dat ik al weken niet meer in mijn 2e huis op Corfu heb kunnen verblijven net nu ik het nieuwe zeiljacht geleverd heb gekregen.



Best lastige tijden geweest de afgelopen 4 weken. Gelukkig werkt de vrouw in de zorg zich de pleuris en is te moe om mij het leven zuur te maken.



Maar de beurzen stijgen ;-)