Chipbedrijf STMicroelectronics ziet zwakkere vraag autosector

GENEVE (AFN/BLOOMBERG) - Het Europese chipconcern STMicroelectronics verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal lager zal uitvallen door een zwakkere vraag naar chips vanuit de auto-industrie die kampt met de coronacrisis.

De omzet voor dit kwartaal wordt geraamd op circa 2 miljard dollar van 2,2 miljard dollar een jaar eerder. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 7,5 procent tot iets meer dan 2,2 miljard dollar door hogere verkopen van chips voor gebruik in smartphones. STMicroelectronics is onder meer toeleverancier van Apple en Tesla.

Het bedrijf kondigde verder aan zijn kapitaalinvesteringen dit jaar te verlagen naar 1 miljard tot 1,2 miljard dollar. Eerder was het concern van plan dit jaar investeringen van 1,5 miljard dollar te doen.