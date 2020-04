United Airlines houdt hand op bij aandeelhouders

Gepubliceerd op | Views: 1.070 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft 1 miljard dollar opgehaald met de verkoop van nieuwe aandelen. Het is voor het eerst dat een grote luchtvaartonderneming in de VS vanwege de coronacrisis zijn hand ophoudt bij aandeelhouders.

De onderneming gaat net als branchegenoten gebukt onder de negatieve impact van de coronacrisis. Bijna alle vluchten zijn uit veiligheidsoverwegingen, door lockdowns of vanwege reisbeperkingen geschrapt.

United Airlines verkocht bijna 40 miljoen aandelen, met daarbij de optie voor onderschrijvers van de transactie voor nog eens 10 procent extra. De prijs van 26,50 dollar per aandeel was aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte, maar onder de waarde van het aandeel bij het slot van de beurzen op Wall Street dinsdag.

Het is luchtvaartmaatschappijen er alles aan gelegen kapitaal aan te trekken om de crisis te overleven. Grootste probleem is dat niet zichtbaar is wanneer de situatie weer zal normaliseren. Mogelijk dat ook andere maatschappijen het voorbeeld van United Airlines gaan volgen.

United Airlines verloor dit jaar al twee derde van zijn beurswaarde. Naast de aandelenverkoop wist het bedrijf ook miljardenleningen verstrekt te krijgen. Alles bij elkaar zou het concern voor ongeveer 20 miljard dollar aan middelen tot zijn beschikking hebben.

Verder zou United Airlines een schikking hebben getroffen met vliegtuigmaker Boeing voor het echec met de 737 MAX-toestellen van de vliegtuigmaker die om veiligheidsredenen wereldwijd al meer dan een jaar aan de grond staan. De inhoud van de overeenkomst is niet bekend.