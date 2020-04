Prijs van Brent-olie op laagste peil in 21 jaar

tankerbedrijven handelen niet in eigen naam, behalve dan fso schepen misschien of eigen voorraadschepen. EURONAV heeft al een aanzienlijk deel van zijn schepen verhuurd met termijncontracten waardoor ze nu een solide inkomensbasis hebben enerzijds en minder mogelijkheden om op de spotmarkt zaken te doen. einde 2019 waren 12 vessels verhuurd langetermijncontracten voor ong 40 000/dag en in het voorjaar waren in januari en in maart nog zeer goede prijzen (60 000 tot 120 000 voor termijncontracten)

dat euronav die olie kwijt moet kunnen, dat is geen probleem van hen, maar van de huurder(meer op het euronav forum);

de ceo verklaarde overigens dat er niet wordt gespeculeerd op de olieprijs. indien anderen dit wel doen en in liquiditeitsproblemen terechtkomen, dan is er een risico dat ze niet of niet op tijd betaald worden, dat wel

overigens die floating storage is er in eerste plaats nodig voor dekking voor de futureverkoper, en in de 2de plaats na de koopverplichting voor de koper: wie de future koopt zal die misschien niet direct verkopen, en misschien niet op dezelfde locatie...komt nog storage en transport bij

euronaav zie de koersdoelen van analisten... correct gewaardeerd? als de 'contango' 2 jaar aanhoudt dan daalt de koers/Winst van euronav op basis van de huidige koers(11 euro) en uitgekeerde dividenden (8 kwartaal x 1 euro) en een winst van 15 euro op een aandeel met restkost 3 euro , want deze 'contango' is goed voor 250 verhuurdagen aan 300 000 euro per jaar... en de cash zal ook wel wat opbrengen

en hoe zal men de contango eruithalen... ??