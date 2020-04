Prijs van Brent-olie op laagste peil in 21 jaar

[quote alias=het zwaard id=12341041 date=202004220935]

Suske: Overtollige olie opbranden ??? Over hoeveel barrels praten we dan. En wat zouden de gevolgen voor het milieu dan zijn? Woon jij soms op 'n andere planeet?

[/quote

Zwaard ge moet beter lezen

Ik zeg duidelijk dat kan niet

Normaal legt men een productie stil als men overschot heeft.

En hier kan dat niet

Ge moet eerst het goed lezen voor dat ge iemand anders belachelijk wil maken

maar we zijn al wat gewend van u