ICT Group hengelt door crisis minder opdrachten binnen

Gepubliceerd op | Views: 506

BARENDRECHT (AFN) - Automatiseerder ICT Group merkt langzaamaan ook de impact van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van het jaar bleef de beursgenoteerde onderneming nog enigszins gevrijwaard van de negatieven gevolgen, zo werd in het een handelsupdate gemeld. Maar doordat er minder orders bij het bedrijf binnenstromen zal het virus in het lopende kwartaal wel doorwerken in de resultaten.

ICT zag de omzet in het eerste kwartaal met 6 procent stijgen tot 41,6 miljoen euro. Daarbij viel het bedrijfsresultaat met 4,5 miljoen euro 7 procent lager uit dan een jaar eerder. Vanwege de onzekerheid over de omvang en de duur van de crisis, kan de impact van het virus voor het hele jaar nog niet worden ingeschat.

Volgens topman Jos Bleije zal het in het lopende kwartaal een hele uitdaging worden om de resultaten op het niveau van het eerste kwartaal te houden. Vooral detacheringsdiensten worden als gevolg van de crisis minder gevraagd. Andere afdelingen van ICT zijn minder gevoelig voor een plotselinge economische neergang, aldus Bleije. "Maar dit zou wel kunnen gebeuren, als de economische onzekerheid aanhoudt."

ICT nam meerdere voorzorgsmaatregelen om kosten te besparen. Ook besloot ICT om over 2019 geen dividend uit te keren. De onderneming is naar eigen zeggen goed gepositioneerd om te profiteren wanneer de economische activiteit herstelt.