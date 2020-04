Basic-Fit deed het goed tot coronacrisis

Op basis van feedback van leden zijn verschillende wensen qua compensatie naar voren gekomen. We willen jou daarom zelf laten kiezen voor de compensatie waar jij je het best bij voelt! Waarom tot 1 mei? We verwachten in april nog gesloten te zullen zijn op basis van de huidige regels. Indien we toch langer gesloten moeten blijven, zullen we vanaf 1 mei alle lidmaatschappen bevriezen en dus sowieso geen incasso's meer doen totdat de clubs weer open zijn.