Consumenten voerden uitgaven in februari op

Die goede ouwe tijd, volle winkelstraten, florerende horeca, vliegtuigen in de lucht, autos in rijen die stilstaan op de snelweg(ze noemden dat "in de file staan")



De AEX zou naar de 700 punten gaan, glimmende analisten op TV maakten daar melding van.



Tsja, dat is alweer 6 weekjes geleden, das war einmal, ik ga zo eerst op zoek naar wat eten en een litertje drinkwater, het kan verkeren!