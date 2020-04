Investeringen in februari toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 0

DEN HAAG (AFN) - Het volume investeringen in vaste activa was in februari 1 procent groter dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die toename komt voornamelijk doordat er meer werd geïnvesteerd in vliegtuigen en infrastructuur. Investeringen in gebouwen en machines daalden juist.

Het CBS meldt dat de omstandigheden in april ongunstiger voor investeringen zijn, omdat er sinds februari veel is veranderd. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen fors is verslechterd. Daarnaast zijn de beurswaardes van bedrijven op jaarbasis in april sneller gedaald.