Bedrijfscijfers domineren beursweek

AMSTERDAM (AFN) - De komende beursweek staat bol van de bedrijfsresultaten. In Amsterdam komen onder meer grote fondsen als Philips, Randstad, AkzoNobel, KPN en Shell met cijfers. Ook elders in Europa en in de VS is de bedrijfsagenda goed gevuld, met op Wall Street onder meer aandacht voor een groot aantal techfondsen. Verder komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met een rentebesluit. Daar wordt overigens weinig vuurwerk van verwacht.

Zorgtechnologiefonds Philips trapt maandag op Beursplein 5, samen met kleinere fondsen, qua cijfers de beursweek af. Na de slotbel volgt vastgoedfonds Unibail. Een dag later is het de beurt aan onder meer AkzoNobel. Bij de verfreus zal de aandacht met name uitgaan naar signalen over de te varen koers, nu de knoop is doorgehakt over de verkoop van de divisie Specialty Chemicals.

Ook is het aan uitzender Randstad om dinsdag inzage in de resultaten te geven. Verder is er aandacht voor beursintermediair Flow Traders, dat vermoedelijk heeft geprofiteerd van de recente schommelingen op de beurzen. Op woensdag geven vooral kleinere fondsen inzage in de resultaten. Ook biotechnologiebedrijf Galapagos opent dan de boeken.

Donderdag is het aan zwaargewicht Shell, telecomconcern KPN en verlichtingsbedrijf Philips Lighting. Daarnaast is er op het Damrak nog een hele stroom kleinere fondsen die handelsupdates naar buiten brengen. De week wordt vrijdag afgesloten met onder meer Gemalto, dat overigens op het punt staat overgenomen te worden.

Op Wall Street is het een week waarin vooral veel techbedrijven met handelsupdates komen. Onder hen Google-moeder Alphabet, Twitter, Amazon, Intel, en Microsoft.

Ook Facebook publiceert resultaten. Het techbedrijf gaat gebukt onder een privacyschandaal rondom onderzoeksbureau Cambridge Analytica dat stiekem de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in handen wist te krijgen. Facebook zelf verwacht niet dat alle ophef veel impact op de omzet zal hebben. Aandeelhouders zetten wel steeds meer vraagtekens bij de mate van controle die oprichter en topman Mark Zuckerberg over het bedrijf heeft.

Andere grote bedrijven die de boeken openen zijn automakers Daimler, Volkswagen, banken Deutsche Bank, Barclays, oliereuzen ExxonMobil en Chevron en luchtvaartmaatschappij Lufthansa.