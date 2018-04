Weer kwart van vluchten Air France geschrapt

Gepubliceerd op | Views: 408

PARIJS (AFN) - Air France verwacht dat maandag een kwart van zijn vluchten uitvalt als gevolg van een staking. Medewerkers leggen het werk neer uit onvrede over hun loon. De bonden verwierpen plannen van het bestuur van Air France over een loonsverhoging in stappen. Zij willen in een klap ruim 5 procent meer salaris.

Volgens Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac kan Air France dat niet opbrengen en is de toekomst van het zusterbedrijf van KLM mogelijk in gevaar. Janaillac maakte vrijdag bekend zijn lot te verbinden aan een stemming onder het personeel van Air France. Zij moeten nu zelf hun mening geven over de plannen van het bedrijf voor een loonsverhoging. Daarmee omzeilt de topman de vakbonden. De elektronische stemming begint op 26 april en eindigt begin mei.

De afgelopen maanden staakte het personeel van Air France herhaaldelijk. De luchtvaartmaatschappij schat dat dat al 220 miljoen euro kostte. Ook later deze week staan acties op de rol.