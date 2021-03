Oud-topman Aegon wordt commissaris bij Uber

SAN FRANCISCO (ANP) - Voormalig Aegon-topman Alex Wynaendts wordt bestuurder bij taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber. Wynaendts, die vorig jaar na elf jaar vertrok als hoogste baas van de verzekeraar, was al commissaris bij Uber Payments, een Nederlandse dochter van Uber die alle betalingen in Europa verwerkt. Zijn nieuwe functie als bestuurder bij Uber is vergelijkbaar met een commissariaat.

Wynaendts is ook commissaris bij Air France-KLM en de Amerikaanse bank Citigroup. Uber heeft hem aangesteld vanwege zijn grote kennis van financiële dienstverlening en regelgeving. Daarnaast heeft hij kennis van operationele zaken omdat hij bij Aegon zowel topman als operationeel directeur is geweest. Wijnaendts is benoemd in de commissie die de boeken controleert.

Eerder was Neelie Kroes ook in dienst bij Uber. De voormalig eurocommissaris diende enige tijd als adviseur bij het bedrijf.