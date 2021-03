Techbedrijven winnen op Wall Street, reissector in de min

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Technologiebedrijven zoals Tesla, Intel en Apple waren maandag de winnaars op Wall Street. Dat komt omdat de rentes op Amerikaanse staatsobligaties weer wat zijn teruggelopen. Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen en andere bedrijven in de reissector kregen net als hun Europese branchegenoten klappen doordat het aantal coronabesmettingen in veel landen weer sneller oploopt.

Tesla werd in New York 2,3 procent hoger gezet. Ook Intel (2,9 procent), Apple (2,8 procent) en Microsoft (2,5 procent) behoorden tot de winnaars. Een snelle stijging van de marktrentes zorgde in de afgelopen weken nog voor twijfel over de hoge waarderingen van met name technologieaandelen op Wall Street. Die rentes liepen maandag wat terug. Techgraadmeter Nasdaq liet een plus zien van 1,2 procent tot 13.377,54 punten.

's Werelds grootste cruiserederij, Carnival, sloot ruim 5 procent in de min. Maandag werd bekend dat een Italiaans dochterbedrijf de uitvaart van een schip met zeker een maand uitstelt vanwege oplopende coronabesmettingen in Italië en andere Europese landen.

Ook Amerikaanse airlines in het rood

In navolging van hun Europese branchegenoten doken ook Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen in het rood. American Airlines (min 4,6 procent), JetBlue (min 8,6 procent) en United Airlines (min 4 procent) leverden allemaal flink in.

Aandelen van spoorweginvesteerder Kansas City Southern zaten ruim 11 procent in de lift. Branchegenoot Canadian Pacific Railway heeft aangekondigd de onderneming over te nemen. Daarmee zijn miljarden dollars gemoeid.

De toonaangevende Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 32.731,20 punten en de brede S&P 500 stond aan het eind van de handelsdag 0,7 procent hoger op 3940,59 punten.

De euro stond op 1,1938 dollar, tegen 1,1937 dollar bij de sluiting van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 61,55 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 64,30 dollar per vat.